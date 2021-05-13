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Навколо спорту

Названо дату бою Джошуа - Ф'юрі

Сьогодні 18:26 454 0
Бій відбудеться на спеціально створеному стадіоні
Названо дату бою Джошуа - Ф'юрі
#Гірн, #Джошуа

Джерело - Sky Sports.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 14 серпня в Саудівській Аравії.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Бій між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 14 серпня в Саудівській Аравії. Вони [організатори з Саудівської Аравії] хочуть побудувати новий стадіон. У них є варіант із закритою ареною. У серпні о 23:00 там буде близько 23 градусів тепла.

Вони хочуть створити щось дуже, дуже особливе. Минулого разу стадіон для реваншу Джошуа і Руїса побудували за сім тижнів, він вміщав 18 тисяч осіб.

У них є можливість провести бій в приміщенні, але вони хочуть створити щось таке, що вразило світ. Вони хочуть побудувати стадіон тільки для цього бою", - зазначив Гірн.

Повідомлялося, що Джошуа і Ф'юрі в березні підписали контракт на два бої, однак з того часу сторони так і не домовилися про дату і місце проведення поєдинку.

Раніше, Джошуа відмовився битися з Усиком.

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