Названо дату бою Джошуа - Ф'юрі

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 14 серпня в Саудівській Аравії.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Бій між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 14 серпня в Саудівській Аравії. Вони [організатори з Саудівської Аравії] хочуть побудувати новий стадіон. У них є варіант із закритою ареною. У серпні о 23:00 там буде близько 23 градусів тепла.

Вони хочуть створити щось дуже, дуже особливе. Минулого разу стадіон для реваншу Джошуа і Руїса побудували за сім тижнів, він вміщав 18 тисяч осіб.

У них є можливість провести бій в приміщенні, але вони хочуть створити щось таке, що вразило світ. Вони хочуть побудувати стадіон тільки для цього бою", - зазначив Гірн.