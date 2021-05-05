Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі назвав себе найвеличнішим боксером в історії.

Про це розповів сам боксер.

"Я найвеличніший боксер всіх часів. Ніколи не було такого боксера, як я. Роккі Марчіано, Майк Тайсон, Леннокс Льюїс, Кличко, Вайлдер, хто завгодно - ніхто з них ніколи не міг би змагатися зі мною. На це є кілька причин. По-перше, ніхто з них не рухався по рингу, як я. По-друге, ні у кого не було такого підходу до боксу, як у мене. По-третє, у них ніколи не було такої трудової етики, як у мене. По-четверте, мене ніхто ніколи не переміг би. А знаєте чому? Я б ніколи цього не дозволив", - сказав Ф'юрі, який є чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).