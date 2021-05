Стівенсон порадив Ломаченку змінити вагову категорію

Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон готовий провести поєдинок з українцем Василем Ломаченком.

Про це заявив сам боксер.

🗣 “I would love to fight Lomachenko.”



They both return to the ring next month. Could a showdown between @ShakurStevenson and @VasylLomachenko be brewing?? 🤔



(🎥 via @hotboxinpodcast) pic.twitter.com/JL4qo3j85P