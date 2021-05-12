Стівенсон порадив Ломаченку змінити вагову категорію

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон готовий провести поєдинок з українцем Василем Ломаченком.
Про це заявив сам боксер.
"Так, я б з радістю зустрівся з ним. Ломаченко пережив поразку, він намагається проявити себе і збирається повернутися в ринг з іншим молодим вбивцею.
Ломаченко потрібно перейти в інший дивізіон. Я думаю, що він занадто малий для легкої ваги, йому слід спуститися в напівлегкій вагову категорію. Тут він поб'є будь-якого, за винятком мене і Джервонти Девіса", - зазначив Стівенсон.
🗣 “I would love to fight Lomachenko.”— Top Rank Boxing (@trboxing) May 11, 2021
They both return to the ring next month. Could a showdown between @ShakurStevenson and @VasylLomachenko be brewing?? 🤔
(🎥 via @hotboxinpodcast) pic.twitter.com/JL4qo3j85P
Нагадаємо, в своєму останньому поєдинку, який відбувся 17 жовтня, українець поступився Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів. В кінці червня Ломаченко проведе бій з японцем Масайосі Накатані, сутичка пройде в рамках легкої ваги.