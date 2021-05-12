Стівенсон порадив Ломаченку змінити вагову категорію

Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон готовий провести поєдинок з українцем Василем Ломаченком.

Про це заявив сам боксер.

"Так, я б з радістю зустрівся з ним. Ломаченко пережив поразку, він намагається проявити себе і збирається повернутися в ринг з іншим молодим вбивцею.

Ломаченко потрібно перейти в інший дивізіон. Я думаю, що він занадто малий для легкої ваги, йому слід спуститися в напівлегкій вагову категорію. Тут він поб'є будь-якого, за винятком мене і Джервонти Девіса", - зазначив Стівенсон.