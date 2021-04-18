 Редкач - Прогрейс: смотреть онлайн бой 18.04.2021 - прямая трансляция | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач - Прогрейс: ОНЛАЙН

Сьогодні 06:00 6607 0
Редкач - Прогрейс: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Редкач - Прогрейс: онлайн-трансляція бою. LIVE

До поєдинку Івана Редкача залишився лише один бій. Френк Мір (боєць MMA) - Стів Каннінгем (колишній чемпіон світу IBF в крузервейті)

Українець Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) зустрінеться з американцем Риджисом Прогрейсом (25-1, 21 КО) у рейтинговому поєдинку напівсередньої (66,7 кг) в рамках боксерського вечора в Атланті (Джорджия, США).

Бій відбудеться у ніч із суботи на неділю, 18 квітня. Орієнтовний початок - 6:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку у цій новині.

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