Фортуна: Гарсію чекає зустріч з найкращим суперником в кар'єрі

Джерело - Boxing Scene.
Колишній чемпіон світу у другій напівлегкій вазі Хав'єр Фортуна просить тимчасового чемпіона WBC в найлегшій ваговій категорії Раяна Гарсію серйозно поставитись до бою.
Про це заявив сам боксер.
"Бій зі мною - це не жарти. Гарсію чекає зустріч з кращим суперником в кар'єрі. Сподіваюся, після поразки я не почую від нього виправдань.
Поєдинок стане війною, і я вважаю, що дуже досвідчений для нього. Останній виступ показало, наскільки він вразливий, його сила нічого не означає. Чого не можна сказати про мене ", - цитує зазначив Фортуна.
Бій відбудеться 9 липня в США і транслюватиметься на платформі DAZN. На кону буде стояти тимчасовий титул WBC Гарсії.
Нагадаємо, що Раян заробив це звання в бою з Люком Кемпбеллом на початку поточного року. Фортуна востаннє виходив у ринг в листопаді 2019 року, перемігши технічним нокаутом у другому раунді аргентинця Хесуса Куельяра.