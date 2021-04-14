Фортуна: Гарсію чекає зустріч з найкращим суперником в кар'єрі

Колишній чемпіон світу у другій напівлегкій вазі Хав'єр Фортуна просить тимчасового чемпіона WBC в найлегшій ваговій категорії Раяна Гарсію серйозно поставитись до бою.

Про це заявив сам боксер.

"Бій зі мною - це не жарти. Гарсію чекає зустріч з кращим суперником в кар'єрі. Сподіваюся, після поразки я не почую від нього виправдань.

Поєдинок стане війною, і я вважаю, що дуже досвідчений для нього. Останній виступ показало, наскільки він вразливий, його сила нічого не означає. Чого не можна сказати про мене ", - цитує зазначив Фортуна.