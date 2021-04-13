Стала відома дата бою Гарсія - Фортуна

Боксери змагатимуться за титул тимчасового чемпіона світу в легкій вазі

Джерело - Чемпіон.

Бій між тимчасовим чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBC Раяном Гарсією і Хав'єром Фортуною відбудеться 9 липня.

Про це повідомляє пресслужба DAZN.

Місце проведення поєдинку оголосять пізніше, пряма трансляція буде доступна на платформі DAZN. Очікується, що відбудеться бій в Лас-Вегасі або Лос-Анджелесі.

У своєму останньому бою Гарсія (21-0, 18 KO) нокаутував Люка Кемпбелла в сьомому раунді, завоювавши титул тимчасового чемпіона.

Домініканець Фортуна (36-2-1, 25 KO) минулої осені достроково переміг Антоніо Лосада в шостому раунді.

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