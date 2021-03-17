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Лопеси буквально благали Ломаченка включити в контракт матч-реванш - експерт

Сьогодні 09:43 799 0
Лопеси буквально благали Ломаченка включити в контракт матч-реванш - експерт

Джерело - Чемпiон.

Команда американського боксера Теофімо Лопеса не бачить сенсу в реванші з Василем Ломаченком, на думку американців, вони всім все довели.

Про це розповів відомий спортивний юрист, колишній адвокат Олександра Усика Микола Ковальчук.

"Я нещодавно був в Америці та спілкувався з Лопесами. По-перше, вони впевнені, що все довели в ринзі в чемпіонському бою, по-друге, при підписанні контракту, саме Лопеси хотіли включити матч-реванш, буквально благали. Команда Ломаченка категорично відмовилася від цього. Тому, певною мірою, для Лопесів це ще й справа принципу.

Принагідно зазначу, що Теофімо Лопес і його батько в житті не такі, як на публіці - приємні, хороші люди, у них гарна родина. Вони з великою повагою ставляться до України, і на моє прохання передавали вітання українським уболівальникам", - пояснив Ковальчук.

Раніше Ковальчук заявив, що Лопес впевнено переміг, незважаючи на невдоволення української сторони.

Нагадаємо, Тефімо Лопес переміг Василя Ломаченка в бою за звання абсолютного чемпіона в легкій вазі.

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