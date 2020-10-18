Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко одноголосним рішенням суддів програв бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопесу. Судді винесли невтішний підсумок для українського боксера - 116:112, 119:109, 117:111. Таким чином, Ломаченко втратив всі свої пояси, а Лопес став 13-м абсолютом в еру 4-х поясів.

Нагадаємо, одразу після поєдинку, Ломаченко не погодився з рішенням суддів, а промоутер Василя Боб Арум вимагатиме відсторонення одного із суддів. Запис відео бою онлайн дивіться за посиланням.

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