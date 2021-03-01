Чеботар: Зламаю колумбійця

21 березня в андеркарді боксерського шоу K2 promotions Ukraine в Броварах свій восьмий бій на профі-ринзі проведе Василь Чеботар бажає нокаутувати чемпіона German International (BDB) серед професіоналів Йоана Ліка.

Про це заявив сам боксер.

"Тренуюся двічі на день - вранці та ввечері, додатково плаваю, зараз я спарингую з хорошими хлопцями. Завдяки моєму тренерові перебуваю у чудовій фізичній формі

Як оцінюю свого суперника? Гідний суперник з великим досвідом в спорті. Йоан має великі досягнення в кікбоксингу. Але коли ми зійдемося в ринзі - я розповім йому, що таке справжній бокс!

Я в гарній формі. У мене багато сил. Я впевнений в собі. Буду намагатися максимально швидко закінчити бій. Він - гідний суперник, але я виходжу з настроєм в ринг зламати його. Я не шукаю легких шляхів і подарую йому першу поразку в кар’єрі", - зазначив Чеботар.