 Василь Чеботар зустрінеться з Чемпіон German International | Бокс | Champion.com.ua
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Василь Чеботар зустрінеться з Чемпіон German International

Сьогодні 12:57 317 0
Василь Чеботар зустрінеться з Чемпіон German International

21 березня в андеркарді боксерського шоу K2 promotions Ukraine в Броварах свій восьмий бій на профі-ринзі проведе Василь "Рудий лев" Чеботар (7-0-0, 2 КО). Його суперником у восьмираундовому поєдинку буде титулований кікбоксер у минулому, а нині Чемпіон German International (BDB) серед професіоналів Йоан Лік (6-0-0). 

Василю 19 років, боксує в стійці шульги. За два роки професійної кар'єри провів 7 боїв, одержав 7 перемог, дві з яких нокаутами. У попередньому поєдинку в грудні минулого року здобув нелегку перемогу роздільним рішенням суддів над харків’янином Янісом Куріленком.

Суперник Василя Йоан Лік колумбієць за походженням, живе та тренується в Німеччині. За його плечима блискуча кар'єра кікбоксера - був чемпіоном Європи та світу за кількома версіями. У професійному боксі дебютував у 2016 році. В березні 2019 Йоан став володарем титулу German International (BDB) у суперлегкій вазі, перемігши австрійця Філіпа Вісенхофера. Останній бій провів проти Бато Беркацашвілі з Грузії, де судді одноголосно віддали перемогу Ліку. 

Головною подією вечора боксу в ТРЦ Термінал стане захист титулу Інтернаціонального чемпіона за версією WBO Денисом Берінчиком. Протистояти йому буде Чемпіон WBO Latino Хосе Санчес з Чилі. 

У прямому ефірі поєдинки транслюватимуться на медіасервісі MEGOGO. 

Медіа-партнер події - проєкт Champion.com.

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