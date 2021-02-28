Красюк: Запропонував Хижняку умови як олімпійському чемпіону, але він не став їх розглядати

Джерело - Чемпіон.
Генеральний директор К2 Promotions Олександр Красюк готовий співпрацювати з українським боксером Олександром Хижняком.
Про це заявив сам промоутер.
"Чи є у нас плани запропонувати співпрацю Олександру Хижняку? З Олександром Хижняком я спілкувався багато разів, але його позиція була така - хочу почати дискутувати після Олімпіади, тому що якщо я буду олімпійським чемпіоном ми зможемо отримати кращі умови.
Правда я запропонував йому умови відразу як олімпійському чемпіону, але він все одно не став їх розглядати. Хоче дочекатися Олімпіади. У цьому є раціональне зерно, тому будемо чекати Олімпіаду, якщо вона буде, - сказав Красюк.
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Нагадаємо, Хижняк завоював третє золото на міжнародному турнірі Странджа у Софії.