Хижняк став триразовим чемпіоном турніру у Болгарії

Українець Хижняк - триразовий чемпіон міжнародного турніру з боксу в Болгарії

У Софії завершився міжнародний турнір Странджа.

Український боксер Олександр Хижняк втретє поспіль здобув перемогу на міжнародному боксерському турнірі в Болгарії у ваговій категорії до 75 кг.

У фінальному поєдинку Хижняк мав зустрітися із призером чемпіонатів Росії Павлом Сосуліним, однак бій не відбувся через неявку російського боксера. Таким чином, українець здобув перемогу на турнірі.

Загалом українці завоювали на турнірі 6 медалей:

1 золото: Олександр Хижняк.

3 срібла: Анна Лисенко, Євген Барабанов, Цотне Рогава;

2 бронзи: Юлія Циплакова, Максим Коц.

Раніше, український боксер менше ніж за хвилину знищив суперника.