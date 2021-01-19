Український боксер Олександр Усик має уявити, що у бою з ним Джо Джойса є фаворитом.

Про це заявив промоутер Френк Воррен.

"Усик - неймовірний крузер, мені він подобається. Я бачив обидва його бою в суперважкій вазі - з Чезом Візерспуном і Дереком Чісорою.

Джо від природи великий, Усик прийшов у суперваговики в 34 роки. Це незвично для хлопців в такому віці. Він - не природжений суперважковаговик. Я думаю, що він все ще зможе укластися в рамки першої важкої ваги.

Щоб перемогти такого великого хлопця, як Джо, він повинен по-справжньому включитися з самого початку. Потрібно уявити, що Джо буде фаворитом в цьому бою", - сказав Воррен.