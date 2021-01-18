Промоутер підтвердив ведення переговорів про бій Усик - Джойс

Джерело - BoxingScene.
Промоутер британського боксера Джо Джойса Френк Воррен вже веде переговори з представниками Олександра Усика про поєдинок за тимчасовий титул WBO суперважкої ваги.
Про це заявив сам промоутер.
"Ми зараз працюємо в цьому напрямку. Усик і Джойс. Я думаю, WBO скоро санкціонує бій за тимчасовий титул, і ми вже приступили до роботи.
Переговори почалися. Подивимось що вийде. Загальна ідея така: переможець бою Джошуа - Ф'юрі повинен буде захищати титул WBO проти Усика або Джойса", - розповів Воррен.
Очікується, що WBO санкціонує такий бій, щоб дати можливість провести поєдинок Ентоні Джошуа - Тайсон Ф'юрі за всі титули.
Усик є 1-м номером рейтингу WBO і обов'язковим претендентом на титул Джошуа. Джойс займає 2-е місце рейтингу.
Нагадаємо, Паркер включив Усика до списку бажаних суперників.