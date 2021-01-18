Промоутер підтвердив ведення переговорів про бій Усик - Джойс

Промоутер британського боксера Джо Джойса Френк Воррен вже веде переговори з представниками Олександра Усика про поєдинок за тимчасовий титул WBO суперважкої ваги.

Про це заявив сам промоутер.

"Ми зараз працюємо в цьому напрямку. Усик і Джойс. Я думаю, WBO скоро санкціонує бій за тимчасовий титул, і ми вже приступили до роботи.

Переговори почалися. Подивимось що вийде. Загальна ідея така: переможець бою Джошуа - Ф'юрі повинен буде захищати титул WBO проти Усика або Джойса", - розповів Воррен.