 Усик може провести бій за титул WBO після поєдинку Ф'юрі - Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Усик може провести бій за титул WBO через два тижні після поєдинку Ф'юрі - Джошуа

Сьогодні 17:51 251 1
Раніше Красюк повідомив, коли може відбутися бій Усик - Джошуа
Усик може провести бій за титул WBO через два тижні після поєдинку Ф'юрі - Джошуа
#Усик, #Джойс, #Паркер, #Джошуа, #Ф'юрі

Джерело - Boxing Scene.

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) може провести поєдинок за вакантний титул чемпіона WBO в суперважкій вазі за два тижні після поєдинку між чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBО Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

Відповідну пропозицію українцю збирається зробити Едді Гірн, який є промоутером Усика і Джошуа.

Суперником Усика буде Джо Джойс або ексчемпіон світу Джозеф Паркер.

Раніше Красюк повідомив, коли може відбутися бій Усик - Джошуа.

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