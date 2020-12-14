Усик може провести бій за титул WBO через два тижні після поєдинку Ф'юрі - Джошуа

Раніше Красюк повідомив, коли може відбутися бій Усик - Джошуа

Джерело - Boxing Scene.

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) може провести поєдинок за вакантний титул чемпіона WBO в суперважкій вазі за два тижні після поєдинку між чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBО Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

Відповідну пропозицію українцю збирається зробити Едді Гірн, який є промоутером Усика і Джошуа.

Суперником Усика буде Джо Джойс або ексчемпіон світу Джозеф Паркер.

Раніше Красюк повідомив, коли може відбутися бій Усик - Джошуа.