Джойс став фаворитом на бій з Усиком

Може бути реванш на профі-рингу

Джерело - Чемпіон.

Всесвітня боксерська організація в оновленому рейтингу суперважкої ваги перемістила британця Джо Джойса (12-0, 11 КО) на друге місце.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Перший рядок зберіг офіційний претендент на титул українець Олександр Усик (18-0, 13 КО).

Якщо чемпіон світу Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) в 2021 році відмовиться від бою з Усиком заради поєдинку з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО), то WBO в бою за вакантний титул може звести Усика і Джойса.

Що цікаво, Усик і Джойс зустрічалися на рингу в рамках Всесвітньої боксерської серії. В том 5-раундовому бою Олександр розгромив Джо з рахунком 50:45 на картах у всіх трьох суддів.

Джо Джойс в останньому бою технічним нокаутом зупинив Деніела Дюбуа, а Олександр Усик рішенням суддів пройшов Дерека Чісору.

Раніше, Усик вказав причини, по яких хоче піти від К2 Promotions.