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Арум: Розпочнемо працювати над організацією бою Джошуа - Ф'юрі

Сьогодні 12:54 174 0
Відомий промоутер рішуче налаштований на організацію мегафайту
Арум: Розпочнемо працювати над організацією бою Джошуа - Ф'юрі
#Арум, #Джошуа, #Ф'юрі

Джерело - sport.ua.

Компанія Top Rank займеться організацією поєдинку між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Схоже, все готово для найбільшого бою за звання чемпіона в суперважкій вазі з часів Алі-Фрейзера в 1971 році. Тепер Тайсон Ф'юрі зустрінеться з Ентоні Джошуа за абсолютну корону. У понеділок ми в Top Rank почнемо працювати над організацією цього бою", - сказав Арум.

Нагадаємо, Джошуа вбивчо нокаутув Пулєва та захистив чемпіонські пояси.

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