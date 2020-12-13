Арум: Розпочнемо працювати над організацією бою Джошуа - Ф'юрі

Компанія Top Rank займеться організацією поєдинку між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Схоже, все готово для найбільшого бою за звання чемпіона в суперважкій вазі з часів Алі-Фрейзера в 1971 році. Тепер Тайсон Ф'юрі зустрінеться з Ентоні Джошуа за абсолютну корону. У понеділок ми в Top Rank почнемо працювати над організацією цього бою", - сказав Арум.