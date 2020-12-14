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Красюк повідомив, коли може відбутися бій Усик - Джошуа

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Красюк повідомив, коли може відбутися бій Усик - Джошуа
#Красюк, #Усик, #Джошуа

Джерело - Sky Sports.

Бій Олександр Усика з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа може відбутися поєдинок його підопічного у квітні або травні 2021 року.

Про це заявив українця Олександр Красюк.

"Моє передбачення, мій план і наша стратегія - влаштувати бій Джошуа з Усиком в квітні або травні 2021 року. WBO має вплив, щоб змусити чемпіона провести обов'язковий захист. Звичайно, всі хочуть побачити бій Джошуа - Ф'юрі, але я сумніваюся, що він відбудеться найближчим часом.

Я не обговорював з Усиком виступ Джошуа в бою з кульовим, але повинен визнати, що Ентоні виглядав цілком переконливо", - сказав Красюк.

Нагадаємо, стало відомо, коли в Усика закінчується контракт з К2.

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