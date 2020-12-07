Джошуа: Кличко дасть пораду, як перемогти Пулєва

Ентоні Джошуа прокоментував бій з Кубратом Пулєвим

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа скептично поставиться до поради Володимира Кличка перед боєм з Кубратом Пулєвим.

Про це розповів сам боксер.

"У Кличка є свої думки з приводу Пулєва. Бій Пулєв - Кличко відрізняється від поєдинку Пулєв - Джошуа, який відрізняється від протистояння Кличко - Джошуа. Володимир дасть мені пораду, як перемогти Пулєва, але я прийму його зі скепсисом, адже буду битися з абсолютно іншим Пулєвим в порівнянні з тим, з яким бився він", - розповів Джошуа.

Нагадаємо, Пулєв прибув до Лондона для бою з Джошуа.

Раніше, Арум заявив, що Пулєв нокаутує Джошуа.