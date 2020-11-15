Британський суперважковаговик Девід Аллен (18-5-2, 15 КО), який допомагав Олександру Усику (18-0, 13 КО) готуватися до поєдинку проти Дерека Чісори (32-10, 23 КО), прийняв рішення завершити кар'єру.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Я сподівався, мені ніколи не доведеться писати це повідомлення, як мінімум не в 28 років, але кілька днів тому ми з сестрою вирішили, що з цього моменту я більше не буду професійним боксером. Бокс дав мені життя, про яке я ніколи не міг мріяти, я об'їздив весь світ", - заявив спортсмен.