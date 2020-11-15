 Аллен, який допомагав Усику оголосив про завершення кар'єри | Бокс | Champion.com.ua
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Аллен оголосив про завершення кар'єри в 28 років

Вчора 22:50 600 0
Про це він повідомив у своєму Instagram
Аллен оголосив про завершення кар'єри в 28 років
#Аллен, #Усик

Джерело - Чемпіон.

Британський суперважковаговик Девід Аллен (18-5-2, 15 КО), який допомагав Олександру Усику (18-0, 13 КО) готуватися до поєдинку проти Дерека Чісори (32-10, 23 КО), прийняв рішення завершити кар'єру.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Я сподівався, мені ніколи не доведеться писати це повідомлення, як мінімум не в 28 років, але кілька днів тому ми з сестрою вирішили, що з цього моменту я більше не буду професійним боксером. Бокс дав мені життя, про яке я ніколи не міг мріяти, я об'їздив весь світ", - заявив спортсмен.

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"Причина, через яку я завершую кар'єру, проста - я втомився отримувати удари. Все, чого я зараз хочу, - це спокійне життя з дружиною і моїми дітьми, здоровими і щасливими. Хочу спокійно товстіти і ставати ще красивішим", - написав Аллен.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений David Allen (@whiterhino_21)

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