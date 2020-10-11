 Якщо говорити про талант, Усик знаходиться на іншій планеті, - Аллен | Бокс | Champion.com.ua
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Аллен: Якщо говорити про талант і боксерські навички, Усик знаходиться на іншій планеті

Сьогодні 11:40 204 0
Українцю потрібно набрати габарити та фізичної сили
Аллен: Якщо говорити про талант і боксерські навички, Усик знаходиться на іншій планеті
#Усик, #Аллен, #Чісора

Джерело - fightnews.info.

Олександр Усик вміє бити досить сильно, а ще він точний і швидкий.

Таку думку висловив британський суперважковаговик Девід Аллен, який допомагав українцю готуватися до бою проти Дерека Чісори.

"Я не кажу, що Усик поб'є Ф'юрі, Джошуа і всіх інших. Я не стверджую, що він переможе Чісору. Але якщо говорити про талант і боксерські навички, Усик знаходиться на іншій планеті. Якби йому ще додати габаритів і фізичної сили", - заявив боксер.

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"Чи може Усик відправити в нокаут будь-якого суперваговика? Я не знаю. Але однозначно він вміє бити досить сильно. Він просто точний і швидкий. А це все, що потрібно.", - сказав Аллен.

Нагадаємо, український медіасервіс покаже бій Усик - Чісора.

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