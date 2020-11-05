Аллен оцінив шанси Усика у боях проти Джошуа і Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик може перемогти Ентоні Джошуа.

Про це заявив боксер Девід Аллен.

"Я б поставив на те, що Усик переможе Джошуа. Але він навряд чи здолає Ф'юрі. Тайсон зробить все для того, щоб здобути перемогу в такому поєдинку.

Джошуа - Усик - приголомшливий бій. Вони обидва - переможці лондонської Олімпіади. Я виберу Усика, але, відверто кажучи, у мене немає великої впевненості. Думаю, багато поставлять на Джошуа, але навряд чи ця сутичка стане для нього легкою прогулянкою", - заявив Аллен.