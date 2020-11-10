Джерело - Чемпіон.

Напередодні вильоту до Польщі збірна України провела вечірнє тренування, на яке завітав почесний гість. На початку тренування головний тренер синьо-жовтих представив команді чемпіона світу з боксу Олександра Усика, який прийшов підтрімати футболістів на запрошення керманича збірної України.

А вже сьогодні збірна України в скліді 25 футболістів вирушила до Польщі на товариську гру, яка відбудеться завтра, 11 листопада в Жошуві.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua