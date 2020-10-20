Тренер Тайсона пояснив, чому Ломаченку не місце серед найкращих боксерів світу

У бою за титул абсолютного чемпіона в легкій вазі (до 61,2 кг) проти американця Теофімо Лопеса, Василь Ломаченко виглядав безпорадно, тому він не заслуговує на місце поруч із найкращими боксерами світу.

По це заявив колишній тренер американського важковаговика Майка Тайсона Джефф Фенеч.

"Кожен раз, коли Ломаченко пропускав, він нічого не робив. Для мене це було одне з найбільших розчарувань, які я коли-небудь бачив. Адже це боксер, якого називають найкращим бійцем світу, незалежно від вагової категорії. Якщо порівнювати його з Флойдом Мейвезером, Менні Пак'яо, Реєм Леонардом або Роберто Дюраном, я ніколи в житті не бачив у них таких боїв.

Артуро Гатті і всі інші хлопці побили б його. Вони б зупинили Ломаченка. Це моя думка. Ломаченко занадто розпіарений. Люди кажуть: "Він чудово рухається. Він був відмінним любителем, програвши лише один раз в 300 боях". Це аматорський бокс, професійна гра зовсім інша", - зазначив Фенеч.