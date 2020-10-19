Ломаченко залишив двадцятку найкращих боксерів рейтингу P4P

Українець значно опустився в рейтингу кращих боксерів незалежно ваговій категорії

Колишній чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO, WBA і WBC Василь Ломаченко втратив позиції в рейтингу P4P.

Про це повідомляє BoxRec.

Після поразки від чемпіона IBF Теофімо Лопеса українець опустився на 27-е місце в рейтингу найкращих боксерів незалежно ваговій категорії.

Ломаченко вже тривалий час утримував лідируючі позиції цього списку, до своєї другої поразки в кар'єрі.

Тепер найкраще місце в рейтингу серед українців займає суперважковаговик Олександр Усик - 17-е.

Що стосується Лопеса, який став абсолютним чемпіоном у легкій вазі, то він піднявся на 11-ту сходинку.