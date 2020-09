Мак-Грегор анонсував бій проти Пак'яо

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор готується до бою з ексчемпіоном світу Менні Пак'яо.

Про це розповів сам боєць.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.