 Мак-Грегор анонсував бій проти Пак'яо | Бокс | Champion.com.ua
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Мак-Грегор анонсував бій проти Пак'яо

Сьогодні 22:46 204 0
Конор Мак-Грегор прокоментував свій наступний бій
Мак-Грегор анонсував бій проти Пак'яо
#Мак-Грегор, #Пак'яо

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор готується до бою з ексчемпіоном світу Менні Пак'яо.

Про це розповів сам боєць.

"Я дуже старався, щоб у мене був сезон. Пропонував безліч супротивників, безліч дат.

А потім сталася пандемія, і заговорили про те, що мені знову доведеться чекати глядачів, тому я відійшов від ситуації. На той момент я і так досить довго чекав.

Ну, що було, то було - наплювати. Тепер я буду боксувати з Менні Пак'яо на Близькому Сході", - розповів Мак-Грегор.

Нагадаємо, Мак-Грегор готується повернутися в UFC.

Раніше повідомлялося, що Мак-Грегора заарештували на Корсиці з підозрою на сексуальне насильство.

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