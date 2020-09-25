Мак-Грегор анонсував бій проти Пак'яо

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор готується до бою з ексчемпіоном світу Менні Пак'яо.
Про це розповів сам боєць.
"Я дуже старався, щоб у мене був сезон. Пропонував безліч супротивників, безліч дат.
А потім сталася пандемія, і заговорили про те, що мені знову доведеться чекати глядачів, тому я відійшов від ситуації. На той момент я і так досить довго чекав.
Ну, що було, то було - наплювати. Тепер я буду боксувати з Менні Пак'яо на Близькому Сході", - розповів Мак-Грегор.
Anyway all water under the bridge who gives a fook.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020
I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.
Нагадаємо, Мак-Грегор готується повернутися в UFC.
Раніше повідомлялося, що Мак-Грегора заарештували на Корсиці з підозрою на сексуальне насильство.