Мак-Грегор анонсував бій проти Пак'яо

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор готується до бою з ексчемпіоном світу Менні Пак'яо.

Про це розповів сам боєць.

"Я дуже старався, щоб у мене був сезон. Пропонував безліч супротивників, безліч дат.

А потім сталася пандемія, і заговорили про те, що мені знову доведеться чекати глядачів, тому я відійшов від ситуації. На той момент я і так досить довго чекав.

Ну, що було, то було - наплювати. Тепер я буду боксувати з Менні Пак'яо на Близькому Сході", - розповів Мак-Грегор.