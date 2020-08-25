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Белью назвав помилку Вайта

Сьогодні 16:47 1069 0
Тоні Белью прокоментував поразку Ділліана Вайта
Белью назвав помилку Вайта
#Вайт, #Повєткін

Джерело - isport.uа.

Ділліану Вайту не слід було відводити очей із Олександра Повєткіна.

Про це розповів ексчемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью.

"Під час бою я кричав Ділліану, щоб він просто зберігав терпіння і тримав дистанцію. Все просто: кожен раз, коли ти виходиш в ринг з таким звіром, найнебезпечніше рішення - наблизитися до нього і боксувати лоб в лоб.

Актуально: Вайт: Я готовий битися з Повєткіним

Вайт показував хороший бокс протягом усього бою. Нокауту могло б і не бути, якби він не допустив помилку. Ділліан не повинен був відводити очі від Повєткіна. Він же дивився в підлогу, коли нахилявся. Якби Вайт не зводив очей зі свого суперника, він би побачив його удар", - розповів Белью.

Нагадаємо, переможець бою Ф'юрі - Вайлдер не зобов'язаний боксувати з Повєткіним.

Раніше, промоутер спростував переговори Усика з Повєткіним.

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