Белью назвав помилку Вайта

Тоні Белью прокоментував поразку Ділліана Вайта

Ділліану Вайту не слід було відводити очей із Олександра Повєткіна.

Про це розповів ексчемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью.

"Під час бою я кричав Ділліану, щоб він просто зберігав терпіння і тримав дистанцію. Все просто: кожен раз, коли ти виходиш в ринг з таким звіром, найнебезпечніше рішення - наблизитися до нього і боксувати лоб в лоб.

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Вайт показував хороший бокс протягом усього бою. Нокауту могло б і не бути, якби він не допустив помилку. Ділліан не повинен був відводити очі від Повєткіна. Він же дивився в підлогу, коли нахилявся. Якби Вайт не зводив очей зі свого суперника, він би побачив його удар", - розповів Белью.

Нагадаємо, переможець бою Ф'юрі - Вайлдер не зобов'язаний боксувати з Повєткіним.

Раніше, промоутер спростував переговори Усика з Повєткіним.