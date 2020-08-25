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Вайт: Я готовий битися з Повєткіним

Сьогодні 14:31 453 1
Ділліан Вайт прокоментував реванш з Олександром Повєткіним
Вайт: Я готовий битися з Повєткіним
#Вайт, #Повєткін

Джерело - sport.ua.

Британський боксер Ділліан Вайт готується до реваншу з Олександром Повєткіним

Про це розповів сам боксер.

"Дурна поразка, але я все ще один з топових супертяжів. Я не старий, я не впав у депресію. Я все ще вчуся і винесу урок з тієї помилки, яка привела до нокауту.

Сподіваюся, вже на наступному тижні офіційно проясниться ситуація з реваншем. Я готовий битися з Повєткіним, дуже чекаю другий бій", - сказав Вайт.

У контракті з Повєткіним був пункт про реванш, який Вайт активував. Бій може відбутися до кінця року.

Нагадаємо, переможець бою Ф'юрі - Вайлдер не зобов'язаний боксувати з Повєткіним.

Раніше, промоутер спростував переговори Усика з Повєткіним.

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