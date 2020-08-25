Вайт: Я готовий битися з Повєткіним

Британський боксер Ділліан Вайт готується до реваншу з Олександром Повєткіним

Про це розповів сам боксер.

"Дурна поразка, але я все ще один з топових супертяжів. Я не старий, я не впав у депресію. Я все ще вчуся і винесу урок з тієї помилки, яка привела до нокауту.

Сподіваюся, вже на наступному тижні офіційно проясниться ситуація з реваншем. Я готовий битися з Повєткіним, дуже чекаю другий бій", - сказав Вайт.