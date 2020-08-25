Вайт: Я готовий битися з Повєткіним

Джерело - sport.ua.
Британський боксер Ділліан Вайт готується до реваншу з Олександром Повєткіним
Про це розповів сам боксер.
"Дурна поразка, але я все ще один з топових супертяжів. Я не старий, я не впав у депресію. Я все ще вчуся і винесу урок з тієї помилки, яка привела до нокауту.
Сподіваюся, вже на наступному тижні офіційно проясниться ситуація з реваншем. Я готовий битися з Повєткіним, дуже чекаю другий бій", - сказав Вайт.
У контракті з Повєткіним був пункт про реванш, який Вайт активував. Бій може відбутися до кінця року.
Нагадаємо, переможець бою Ф'юрі - Вайлдер не зобов'язаний боксувати з Повєткіним.
Раніше, промоутер спростував переговори Усика з Повєткіним.