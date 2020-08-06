Ломаченко: Готуюсь до бою з Лопесом

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA Super, WBC і WBO Василь Ломаченко готується до об'єднавчого поєдинку з американцем Теофімо Лопесом, який володіє титулом IBF.

Про це розповів сам український боксер в інтерв'ю своєму YouTube-каналу.

"Бій з Лопесом заплановано на 3 жовтня. Але я не готуюся до конкретної дати. Я вже давно розпочав підготовку до об'єднавчого поєдинку з Теофімо Лопесом", - зауважив Ломаченко.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Лопес може відмовитись від бою з Ломаченком, через малий гонорар. Промоутери нашого боксера вже підшукують запасний варіант для Ломи. Проте, переговори тривають і в команді Ломаченка готові піти на компроміс задля об'єднавчого мегафайту.