Арум: Ломаченко готовий боксувати з Лопесом за менші гроші, ніж у контракті

Поєдинок чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка проти володаря титулу IBF Теофімо Лопеса може не відбутися через апетит американця, який вимагає більший гонорар.

Про це заявив керівник Top Rank Боб Арум.

"Контракт, який ми запропонували Лопесу вже в два рази перевищує його найбільший гонорар, який він отримував, і він говорить всі ці божевільні речі. Вони говорили про 3 мільйони доларів. Але це безумство. Вони сказали, чому це вони повинні страждати через коронавірус.

У Ломаченка є контракт, і він уже допоміг нам. Він згоден боксувати за менші гроші, ніж прописані в контракті, тому що відноситься до ситуації з розумінням. Я в цьому бізнесі не для того, щоб втрачати гроші. Якщо вони відхилять підписання контракту, то я нічого не зможу вдіяти. Наступний", - зазначив Арум.