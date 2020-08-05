Бій Ломаченко – Лопес може зірватися

Американський боксер Теофімо Лопес має намір відмовитися від бою з українцем Василем Ломаченком та почав шукати йому заміну.

Про це розповів менеджер американця Девід Маквотер.

"Ми готові погодитися на попередньо обумовлене зниження гонорару, проте отримане в результаті зменшення виявилося занадто різким.

Ймовірно, ми проведемо інший бій в легкій вазі, а потім переглянемо пропозицію від Ломаченка. Я вважаю, багато чого в цій ситуації залежить від телеканалу ESPN. Якщо вони хочуть влаштувати цей поєдинок, то їм слід щось придумати, щоб Top Rank зробила цей івент.

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Боб Арум має рацію в тому, що Top Rank не повинна втрачати гроші на цьому бою. І Теофімо теж не повинен. Найбільше від цього бою виграє ESPN. Я вважаю, що вони мають знайти спосіб його влаштувати", - сказав Маквотер.