Лопес: Бій з Ломаченком буде, йдуть переговори

Теофімо Лопес прокоментував бій з Василем Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Теофімо Лопес (15–0, 12 КО), чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі, спростував інформацію, що його поєдинок з володарем поясу WBA, WBO, WBС і IBO Василем Ломаченком (14–1, 10 КО) може бути зірваний.

Про це розповів сам боксер.

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"Бій з Васею буде. Подібні речі іноді займають трохи більше часу, і тому вони недаремно називаються "переговорами". Тупі осли!", - відзначив Лопес.

The fight is going to happen. Stuff like this sometimes takes a little longer to happen and that’s why it’s called “negotiating” for a reason. Dumb asses! — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) August 5, 2020

Раніше повідомлялося, хто може стати суперником Ломаченка, якщо американець відмовиться від бою.