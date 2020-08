Лопес: Бій з Ломаченком буде, йдуть переговори

Американський боксер Теофімо Лопес (15–0, 12 КО), чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі, спростував інформацію, що його поєдинок з володарем поясу WBA, WBO, WBС і IBO Василем Ломаченком (14–1, 10 КО) може бути зірваний.

Про це розповів сам боксер.

The fight is going to happen. Stuff like this sometimes takes a little longer to happen and that’s why it’s called “negotiating” for a reason. Dumb asses!