 Лопес: Бій з Ломаченком буде, йдуть переговори | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес: Бій з Ломаченком буде, йдуть переговори

Сьогодні 08:30 742 0
Теофімо Лопес прокоментував бій з Василем Ломаченко
Лопес: Бій з Ломаченком буде, йдуть переговори
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер Теофімо Лопес (15–0, 12 КО), чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі, спростував інформацію, що його поєдинок з володарем поясу WBA, WBO, WBС і IBO Василем Ломаченком (14–1, 10 КО) може бути зірваний.

Про це розповів сам боксер.

Актуально: Арум: Ломаченко готовий боксувати з Лопесом за менші гроші, ніж у контракті

"Бій з Васею буде. Подібні речі іноді займають трохи більше часу, і тому вони недаремно називаються "переговорами". Тупі осли!", - відзначив Лопес.

Раніше повідомлялося, хто може стати суперником Ломаченка, якщо американець відмовиться від бою.

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