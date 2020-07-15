Чісора: Вайт поб'ється за титул, коли я, Ф'юрі, Вайлдер і Джошуа підемо на пенсію

Боксер Ділліан Вайт ще не скоро зможе отримати свій шанс побитися за титул чемпіона світу.

Про це заявив британський суперважковаговик Дерек Чісора.

"Ф'юрі знає, що він в наступному бою поб'ється з Деонтеєм Уайлдером. Насправді йому плювати на Ділліан. Вгадайте, з ким він буде битися після цього. З Ентоні Джошуа. Коли "Ей Джей" нарешті отримає шанс поборотися за титул WBC, коли він, Ф'юрі, Уайлдер і я підемо на пенсію, Уайт зможе побитися за звання чемпіона. Але перед відходом всіх перерахованих хлопців він не буде битися ні за які титули.

Багато що може статися, але давайте скажемо чесно, що вболівальники хочуть побачити бій Джошуа - Ф'юрі. Вони бажають подивитися цей поєдинок набагато сильніше, ніж будь-який бій Ділліан. Я не думаю, що тут будуть якісь затримки", - сказав Чісора.