Чісора: Я не зможу битися з Усиком без глядачів

Британський боксер Дерек Чісора хоче провести бій з українцем Олександром Усиком за підтримки глядачів.

Про це заявив сам боксер.

"Зараз ми чекаємо новин від Едді Гірна і уряду. Це все, що мені відомо. Чи будемо ми битися без глядачів? Ні, я не хочу цього. Удачі Вайту і Повєткіну, але я так не хочу. Я не зможу битися без глядачів. Це складно. Для мене це буде важко. Вважаю, що і для Усика теж.

Ми гладіатори, ми хочемо, щоб люди дивилися наш бій. Звичайно, є pay-per-view, але хочеться, щоб глядачі прийшли на арену і отримали задоволення.

Я впевнений, що наш бій відбудеться в цьому році, оскільки ми бажаємо битися, а люди хочуть розважитися. Я на 100 відсотків упевнений, що Едді Гірн і Девід Хей влаштують цей поєдинок", - сказав Чісора.