Ломаченко та Митрофанов провели спільне тренування на березі моря

Джерело - Чемпіон.
Українські боксери Василь Ломаченко та Дмитро Митрофанов разом потренувалися на березі моря.
Про це повідомляє K2 Promotions в Інстаграмі.
"Спільне тренування Василя Ломаченка та Дмитра Митрофанова на березі моря", - йдеться у повідомленні.
Переглянути цей допис в Instagram
Спільне тренування Василя Ломаченка @lomachenkovasiliy та Дмитра Митрофанова @mitrofanow на березі моря👊🏻🥊💪🏻🇺🇦🔝🏃🏻♂️🏃🏽
Нагадаємо, Хейні звинуватив Ломаченка у зриві титульного бою.
Раніше Ломаченко почав тренувальний табір перед боєм з Лопесом.