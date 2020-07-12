Ломаченко та Митрофанов провели спільне тренування на березі моря

Про це повідомляє K2 Promotions в Інстаграмі.

Джерело - Чемпіон.

Українські боксери Василь Ломаченко та Дмитро Митрофанов разом потренувалися на березі моря.

Про це повідомляє K2 Promotions в Інстаграмі.

"Спільне тренування Василя Ломаченка та Дмитра Митрофанова на березі моря", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Хейні звинуватив Ломаченка у зриві титульного бою.

Раніше Ломаченко почав тренувальний табір перед боєм з Лопесом.