Ломаченко почав тренувальний табір перед боєм з Лопесом

Джерело - Boxingnews24.
Чемпіон світу за версіями WBC Franchise, WBO і WBA в легкій вазі українець Василь Ломаченко почав повноцінну підготовку до бою з володарем поясу IBF Теофімо Лопесом.
Про це заявив журналіст ESPN Марк Кригель.
"Днями Василь Ломаченко офіційно почав тренувальний табір, виходячи зі слів його менеджера Егіс Клімас", - сказав Кригель.
Василь готується зараз в Україні, де проведе загальнофізичної підготовки, а потім вже на спаринги відправиться в США.
Напередодні стало відомо, що бій Ломаченко - Лопес може відбутися в жовтні.