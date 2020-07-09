Ломаченко почав тренувальний табір перед боєм з Лопесом

Український боксер поки готується в Україні

Джерело - Boxingnews24.

Чемпіон світу за версіями WBC Franchise, WBO і WBA в легкій вазі українець Василь Ломаченко почав повноцінну підготовку до бою з володарем поясу IBF Теофімо Лопесом.

Про це заявив журналіст ESPN Марк Кригель.

"Днями Василь Ломаченко офіційно почав тренувальний табір, виходячи зі слів його менеджера Егіс Клімас", - сказав Кригель.

Василь готується зараз в Україні, де проведе загальнофізичної підготовки, а потім вже на спаринги відправиться в США.

Напередодні стало відомо, що бій Ломаченко - Лопес може відбутися в жовтні.