Хейні звинуватив Ломаченка у зриві титульного бою

Американець пояснив, чому не відбувся його поєдинок з Василем

Джерело - Boxing News 24.

Бій чемпіона WBC в легкій вазі Девіна Хейні з володарем титулу WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком не відбувся з вини українця.

Про це заявив сам американський боксер.

"Ломаченко - справжній професіонал, він є одним з кращих боксерів в світі. Я викликав його на бій за звання чемпіона WBC в легкій вазі, але моя команда нічого не змогла добитися. У підсумку я все одно завоював пояс WBC.

Чому наш бій не відбувся? Річ у тому, що він і Top Rank звернулися в WBC з проханням скасувати цей поєдинок. Вони хотіли отримати статус франчайзингового чемпіона. Я ж попросив WBC перевести мене з тимчасового в повноцінні чемпіони, оскільки Ломаченко не захотів проводити захищати свій титул", - сказав Хейні.

Свій останній бій Хейні провів в листопаді минулого року, вигравши за очками у Альфредо Сантьяго. Українець, в свою чергу, в серпні 2019 переміг британця Люка Кеммбелла.

Раніше, Ломаченко відкрив власний готель на березі моря.