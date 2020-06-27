Джерело - Чемпіон.
Ті, з ким ви проводите свій час, ваші союзники і люди, про яких ви піклуєтеся, - можуть визначити, хто ви.
Таку думку висловив екс-чемпіон світу Володимир Кличко.
"Ті, з ким ви проводите свій час, ваші союзники і люди, про яких ви піклуєтеся, - можуть визначити, хто ви. Ви можете стати продуктом свого середовища. Проте, якщо вам вдасться оточити себе людьми з іншою точкою зору, тоді ви зможете засвоїти багато нового і розвинутися як ніколи раніше. Оточіть себе тими, хто розумніший за вас", - написав Володимир.
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Who you spend time with, your allies and the people you care about, can define who you are! You might become a product of your environment. However, if you can surround yourself with people who have other perspectives, potentially you can learn an incredible amount and evolve like never before!
Нагадаємо, Кличко у рейтингу найкращих спортсменів 21 століття.
Раніше Володимир Кличко провів спаринг з Холіфілдом.