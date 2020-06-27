Ті, з ким ви проводите свій час, ваші союзники і люди, про яких ви піклуєтеся, - можуть визначити, хто ви.

Таку думку висловив екс-чемпіон світу Володимир Кличко.

"Ті, з ким ви проводите свій час, ваші союзники і люди, про яких ви піклуєтеся, - можуть визначити, хто ви. Ви можете стати продуктом свого середовища. Проте, якщо вам вдасться оточити себе людьми з іншою точкою зору, тоді ви зможете засвоїти багато нового і розвинутися як ніколи раніше. Оточіть себе тими, хто розумніший за вас", - написав Володимир.