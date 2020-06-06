Легендарні боксери провели спільне тренування

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіони світу з боксу в надважкій вазі українець Володимир Кличко та американець Евандер Холіфілд знову разом портенувалися.

Цього разу боксери провели легкий спаринг, який радше нагадує бій з тінню.

Нагадаємо, Кличко підтримав німецького політика, який хоче вийти в ринг проти майка Тайсона. Також повідомлялося, що відомий український журналіст спіймав аперкотом колишнього суперника Кличка.

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