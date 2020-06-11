 Кличко у рейтингу найкращих спортсменів 21 століття | Бокс | Champion.com.ua
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Кличко у рейтингу найкращих спортсменів 21 століття

Вчора 23:13 373 0
Володимир Кличко перебуває далеко від лідирських позицій
Кличко у рейтингу найкращих спортсменів 21 століття
#Кличко

Джерело - isport.ua.

Український суперважковаговик Володимир Кличко потрапив у ТОП-100 найкращих спортсменів-чоловіків XXI століття.

За версією видання Marca.

Кличко зайняв 98-е місце в рейтингу і став єдиним представником України в ньому.

Очолив рейтинг 23-разовий олімпійський чемпіон Майкл Фелпс.

ТОП-10 найкращих спортсменів світу:

1. Майкл Фелпс (плавання)
2. Усейн Болт (біг)
3. Роджер Федерер (теніс)
4. Рафаель Надаль (теніс)
5. Кобі Браянт (баскетбол)
6. Тайгер Вудс (гольф)
7. Ліонель Мессі (футбол)
8. Льюїс Гамільтон (автогонки)
9. Валентино Россі (мотогонки)
10. Кріштіану Роналду (футбол)

Всю сотню кращих спортсменів можна подивитися тут.

Нагадаємо, Володимир Кличко провів спаринг з Холіфілдом.

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