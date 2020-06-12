 Історія дня. Як українцю пропонували 50 тисяч доларів за бій з легендою боксу | Бокс | Champion.com.ua
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Історія дня. Як українцю пропонували 50 тисяч доларів за бій з легендою боксу
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Історія дня. Як українцю пропонували 50 тисяч доларів за бій з легендою боксу

Сьогодні 11:22 385 0
Історія дня. Як українцю пропонували 50 тисяч доларів за бій з легендою боксу

Джерело - Чемпіон.

Генеральний менеджер компанії Union Boxing Promotion (UBP) Дмитро Єлисєєв у розмові з Максимом Розенком пригадав цікаву пропозицію зустрітися з легендою боксу Ларі Голмсом, яку він отримав в 1990 році.

Американець Ларрі Голмс запам’ятався фанам боксу своєю перемогою над Мухаммедом Алі у 1980 році. Протягом 8 років (!) Голмс був чемпіоном світу в хевівейті. Спочатку  за версією WBC (Всесвітня боксерська рада), потім - IBF (Міжнародна боксерська федерація).  В 1988 році 38-річний Ларрі програв бій за звання абсолютного чемпіона світу Майку Тайсону, після чого зробив паузу в боксерській кар’єрі.  

18-річний Дмитро Єлисєєв в 1988 році виграв чемпіонат СРСР, а в 1990 році дебютував в професійному боксі. Провів 3 переможні бої в Донецьку, Москві та Кишиневі і отримав пропозицію вийти проти легендарного Ларрі Голмса, який вирішив поновити боксерську кар’єру.  Дмитро виступав в крузервейті (на той час до 86 кг), Ларрі – в хевівейті. Але різниця у вазі не збентежила українця.

"Запитав, який пропонується гонорар за бій. Відповіли, що 50 тисяч доларів. На той час – дуже великі гроші. Квартиру в Донецьку тоді можна було придбати за 1,5 тисячі доларів. Я відразу погодився" - пригадує Дмитро.

На жаль, з боєм не склалося. Голмс отримав травму і переніс своє повернення на наступний рік. Єлисєєв виграв ще один бій в Донецьку і поїхав в Австралію, де 26 квітня 1991 року влаштував справжній "Чорнобиль" австралійцю Діну Вотерсу, якого нокаутував в 5-му раунді.  Бій проходив в хевівейті. Вотерс після такого фіаско закінчив свою професійну боксерську карєру. Єлисеев отримав на руки гонорар в розмірі 975 доларів.

"Коли повернувся додому, хлопці жартували з цього приводу, - пригадує Дмитро. - Мовляв, ти полетів  в Австралію, щоб заробити 975 доларів. Але це був цікавий досвід, ми пробули на Зеленому континенті два тижні, багато нового побачили після СРСР".

Дмитро Єлисєєв проведе ще 4 бої і в 1993 році завершить свою боксерську карєру. За два тижні після останнього поєдинку Дмитру виповниться 24 роки. 42-річний Ларі Голмс повернеться в ринг і проведе ще 24 бої (!).  У тому числі поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з Евандером Холіфілдом, який програє. Холмс закінчить свою професійну боксерську карєру переможним  поєдинком з американцем Еріком Єшем 27 липня 2002 року. На той час Ларрі виповниться 53 роки (!). Його професійна боксерська карєра буде тривати 29 років (!) – з 1973-го по 2002 рік.

Дмитро Єлисєєв в листопаді 2002 року в Донецьку разом Юрієм Рубаном та Геннадієм Узбеком заснують компанію Union Boxing Promotion (UBP). Дмитро стане генеральним менеджером UBP.  На цій посаді він працює і зараз.

Максим Розенко, Чемпіон

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