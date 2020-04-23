Конкурент Ломаченка отримує смертельні погрози через расистські висловлювання

Боксер легкої ваги Девін Хейні отримує смертельні погрози через расистські висловлювання про Василя Ломаченка.

Про це заявив американець.

"Я не хотів нікого засмутити. Всі мої знайомі знають, що я не расист і не мав на увазі нічого поганого. Я отримую багато гнівних і божевільних повідомлень, мені погрожують смертю і все таке. Але ви ж знаєте, що я не робив це навмисно. Я всього лише хочу битися з найкращими.

Ми даємо стільки інтерв'ю, а люди виривають висловлювання з контексту і повністю змінюють їхню суть. Але я не мав на увазі нічого такого", - сказав Хейні.