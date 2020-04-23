Хейні офіційно повернули титул чемпіона WBC в легкій вазі

WBC повернули титул Девіну Хейні

Американець Девін Хейні (24-0-0, 15 KO) відновлений в статусі чинного чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі.

Про це повідомляє пресслужба WBC.

Відповідне рішення більшістю голосів затвердила Рада керівників WBC.

У грудні Хейні був призначений чемпіоном "у відпустці", оскільки через травму плеча не міг провести обов'язковий захист проти Хав'єра Фортуни.

Але завдяки карантину, Хейні вирішив, що на момент відновлення боксерських івентів зможе провести обов'язковий захист, тому звернувся в WBC з проханням відновити його чемпіонський статус.

Тепер призначений бій між Фортуною і британцем Люком Кемпбеллом буде за титул тимчасового чемпіона, а переможець буде зобов'язаний зустрітися з Хейні, який спершу зможе провести добровільний захист.

Нагадаємо, Хейні вибачився за расистську образу Ломаченка.

Раніше, Ломаченко висміяв заяву Хейні.