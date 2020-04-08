Редкач: Полтава? Як можна жити в оточенні такого бидла?

Два українські боксери обурені тим, що трапилося в полтавському супермаркеті

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Іван Редкач обурився ситуацією в полтавському супермаркеті, яка трапилася 3 квітня.

Про це боксер написав в Instagram.

Чоловікові в черзі не сподобалося, що касирка дала йому здачу монетами, і він жбурнув гроші їй в обличчя. Хулігана незабаром затримала поліція.

"Як можна жити в оточенні такого бидла? Навіть ніхто не посмів в ніс дати з переведенням на печінку цій тварині, заступитися за жінку", - зазначив Редкач.

Крім того, в коментарях відзначився український ексчемпіон світу Віктор Постол (31–2, 12 КО).

"Нас не було поруч, я б точно напевно пригасив би. Я б точно його зупинив і сказав би йому: "Що робиш?" А там, походу, чекав би його відповіді. Але, я впевнений, що після його відповіді - я б йому накинув", - написав Постол.

Раніше Редкач посміявся над релігійним постом Ломаченка.