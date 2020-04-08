Повєткін хоче бій-реванш з Кличком

Російський важковаговик Олександр Повєткін хоче провести бій-реванш проти українця Володимира Кличка.

Про це розповів сам боксер.

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"Поки немає бажання кинути. Хочеться боксувати, виступати, йти в бій. З ким хотілося б провести реванш? З Володимиром Кличком. Також не залишаю надій зустрітися і з Ентоні Джошуа", - сказав Повєткін.