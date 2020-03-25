 Брати Клички визнані найкращими супертяжами 21 сторіччя за версією Marca | Бокс | Champion.com.ua
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Брати Клички визнані найкращими супертяжами 21 сторіччя за версією авторитетного видання

Сьогодні 14:45 275 0
Брати Клички визнані найкращими супертяжами 21 сторіччя за версією авторитетного видання

Джерело - Братство Кличка.

Легендарний український боксер, дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі, переможець Олімпіади-1996 Володимир Кличко визнаний найкращим супертяжем 21-го століття за версією авторитетного видання Marca.

Цікаво, що другий рядок в рейтингу зайняв "Вічний" чемпіон світу за версією WBC, мер Києва Віталій Кличко.

"Зараз, коли ми близькі до завершення перших 20 років 21-го століття, повного великих битв, ми можемо оцінити найвидатніших бійців. Якщо ми почнемо з суперважкої ваги, то наш погляд повинен бути спрямований на Східну Європу. А точніше - на столицю України, Київ, - пишуть журналісти видання. - І найкращий, поза всяким сумнівом - Володимир Кличко.

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Він почав століття, провівши перший захист титулу WBO, який він придбав в бою проти американця Кріса Берда. Він провів неймовірну кількість захистів, встановив низку рекордів. Так, він двічі програв - Коррі Сандерса і Ламон Брюстера, але перемагав таких бійців як Кріс Берд, Хасім Рахман, Семюел Пітер, Фрасуа Бота, Рей Мерсер, Девід Хей, Олександр Повєткін, Кубрат Пулєв, поки не програв під завісу кар'єри новим зіркам дивізіону - Ф'юрі і Джошуа.

На другому місці - старший брат Володимира - Віталій Кличко, в цілому захистив чемпіонський пояс WBC більше 10 разів. Після поразки від Леннокса Льюїса через зупинку бою, викликаної рясною кровотечею, і в якому він вигравав за очками, українець більше ніколи не програвав, провівши 12 титульних боїв і дев'ять з них завершивши нокаутом. Та й перший його поразки в кар'єрі було викликано "медичними проблемами" - травмою плеча в бою з Бердом".

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Відзначимо, що на третє місце видання поставило Ентоні Джошуа, на четверте - Тайсона Ф'юрі, на п'яте - Деонтея Уайлдера.

"Ми не забуваємо також короткий період в правлінні Леннокса Льюїса, ката британця - Хасіма Рахмана, дуже розумного і стилістично відмінно підготовленого Кріса Берда, пуерторіканця Джона Руїса або великого Роя Джонса, який не будучи природженим супертяжем, виграв пояс чемпіона світу", - пишуть укладачі рейтингу.

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