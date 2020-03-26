 Золота колекція. Володимир Кличко - Алєксандр Повєткін. Повний бій | Блоги | Champion.com.ua
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Золота колекція. Володимир Кличко - Алєксандр Повєткін. Повний бій

Сьогодні 10:59 Valeriy Ruchka 204 0
Золота колекція. Володимир Кличко - Алєксандр Повєткін. Повний бій

Джерело - Чемпіон.

У 2013 році, на боксерському рингу розгорівся яскравий бій України і Росії в якому лицем до лиця зійшлися Кличко і претендент Олександр Повєткін.

Володимир, перевершуючи суперника у всьому: вазі, зрості, розмаху рук, сильному джебі - не залишив йому жодних шансів. Уже в другому раунді раніше непереможний російський спортсмен вперше в кар'єрі опинився в нокдауні, а пізніше був змушений битися з заплившим оком. Намагаючись йти на зближення, він наражав себе на джеби і аперкоти Володимира, що призводило до неодноразових падінь на настил рингу.

З сьомого раунду почалося просто побиття Повєткіна, але той протримався до самого закінчення бою, щоб почути від суддів, що український чемпіон завдав росіянину першої поразки в кар'єрі і захистив всі свої титули. 

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