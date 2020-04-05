Лопес: Якщо я не зможу скинути вагу, то ніякого бою з Ломаченком не буде

Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 11 КО) може не провести бій проти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Про це заявив американець.

"Я перебуваю в Арканзасі. Я сказав дружині, що ми повинні виїхати з Нью-Йорка, адже він сильно постраждає від коронавірусу. Що і сталося.

Мені не можна заражатися коронавірусом, адже у мене астма. Я не знаю, чи зможу перенести коронавірус, в моєму випадку це може навіть призвести до смерті.

Я товстий зараз. Я знаю своє тіло і відчуваю це.

Сьогодні перший день, як я відновив тренування. Мені потрібно зганяти вагу. Зараз я важу десь 72,5 кг. Потрібно скидати вагу. Я занадто важкий. Якщо так і буде тривати і я не буду нічого робити, то ніякого бою з Ломаченком не буде.

Якщо я не зроблю легку вагу, тоді відразу ж перейду в суперлегкий. Ми вже говорили з батьком про це. Зараз я жирний, як лайно", - сказав Лопес.