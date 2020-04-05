 Лопес: Якщо я не зможу скинути вагу, то ніякого бою з Ломаченком не буде | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес: Якщо я не зможу скинути вагу, то ніякого бою з Ломаченком не буде

Вчора 23:10 406 0
Боксер має скинути вагу з 72,5 кг
Лопес: Якщо я не зможу скинути вагу, то ніякого бою з Ломаченком не буде
#Лопес, #Ломаченко

Джерело - Gareth A Davies.

Чемпіон IBF в легкій вазі  Теофімо Лопес (15-0, 11 КО) може не провести бій проти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Про це заявив американець.

"Я перебуваю в Арканзасі. Я сказав дружині, що ми повинні виїхати з Нью-Йорка, адже він сильно постраждає від коронавірусу. Що і сталося.

Мені не можна заражатися коронавірусом, адже у мене астма. Я не знаю, чи зможу перенести коронавірус, в моєму випадку це може навіть призвести до смерті.

Я товстий зараз. Я знаю своє тіло і відчуваю це.

Сьогодні перший день, як я відновив тренування. Мені потрібно зганяти вагу. Зараз я важу десь 72,5 кг. Потрібно скидати вагу. Я занадто важкий. Якщо так і буде тривати і я не буду нічого робити, то ніякого бою з Ломаченком не буде.

Якщо я не зроблю легку вагу, тоді відразу ж перейду в суперлегкий. Ми вже говорили з батьком про це. Зараз я жирний, як лайно", - сказав Лопес.

Нагадаємо, Арум готовий організувати бій Ломаченко - Девіс.

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