Лопес: Якщо я не зможу скинути вагу, то ніякого бою з Ломаченком не буде

Джерело - Gareth A Davies.
Чемпіон IBF в легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 11 КО) може не провести бій проти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).
Про це заявив американець.
"Я перебуваю в Арканзасі. Я сказав дружині, що ми повинні виїхати з Нью-Йорка, адже він сильно постраждає від коронавірусу. Що і сталося.
Мені не можна заражатися коронавірусом, адже у мене астма. Я не знаю, чи зможу перенести коронавірус, в моєму випадку це може навіть призвести до смерті.
Я товстий зараз. Я знаю своє тіло і відчуваю це.
Сьогодні перший день, як я відновив тренування. Мені потрібно зганяти вагу. Зараз я важу десь 72,5 кг. Потрібно скидати вагу. Я занадто важкий. Якщо так і буде тривати і я не буду нічого робити, то ніякого бою з Ломаченком не буде.
Якщо я не зроблю легку вагу, тоді відразу ж перейду в суперлегкий. Ми вже говорили з батьком про це. Зараз я жирний, як лайно", - сказав Лопес.
Нагадаємо, Арум готовий організувати бій Ломаченко - Девіс.