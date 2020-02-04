Арум готовий організувати бій Ломаченко – Девіс

Бій українця Василя Ломаченка (14-1-0, 10 KO) проти Джервонти Девіса (23-0-0, 21 KO) залежить від промоутера американця, екс-чемпіона світу в п'яти вагах категоріях Флойда Мейвезера-молодшого.

Про це розповів промоутер українця Боб Арум.

"Флойд знає, що коли вона буде готова, ми влаштуємо бій Ломаченко - Девіс, але Флойд - боксер, на відміну від Едді Гірна. Флойд не хоче, щоб його хлопець Джервонта Девіс бився з Ломаченко, поки він не буде впевнений, що той готовий.

У Едді Гірна все залежить від імені і грошей. Ніхто серйозно не береться міркувати про те, чи знаходиться Девін Хейні на одному рівні з Ломаченко або з ТОП-10 інших легковаговиків. Фанати вважають, що вони знають, але це не правда.

Хейні повинен довести, що здатний битися на рівні Ломаченка. Прямо зараз я дивлюся на Хейні і бачу, ймовірно, десять легковаговиків, які перевершують його.

Чому, тільки через те, що Гірн вклав в нього гроші, всі раптом стали вважати його зіркою? Девіс більш технічно оснащений, ніж Хейні і, до всього іншого, видає захоплюючі бої.

Як тільки Флойд дасть мені сигнал, ми, звичайно ж, відповімо, вийшов би конкурентний бій", - розповів Арум.