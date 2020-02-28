 Арум: Про бій з Джошуа не домовилися, Пулєв прийняв рішення йти на промоутерські торги | Бокс | Champion.com.ua
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Арум: Про бій з Джошуа не домовилися, Пулєв прийняв рішення йти на промоутерські торги

Сьогодні 15:30 459 0
Бос Top Rank не підтвердив заяву Гірна
Арум: Про бій з Джошуа не домовилися, Пулєв прийняв рішення йти на промоутерські торги
#Арум, #Пулєв, #Джошуа

Джерело - vringe.com.

Промоутеру чемпіона WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) Едді Гірну не вдалося домовитися з Бобом Арумом без проведення промоутерських торгів щодо бою з обов'язковим претендентом по лінії IBF Кубратом Пулєвим (28-1, 14 КО). 

Про це промоутер болгарина Боб Арум заявив в інтерв'ю Matchroom Boxing.

"Пулєв прийняв рішення йти на промоутерські торги – він не хоче битися в Британії. Він не впевнений, що там все буде чесно. У нас серйозна проблема з місцем проведення бою", - заявив Арум.

Промоутерські торги по бою Джошуа - Пулєв призначені на 3 березня в Нью-Джерсі. Якщо торги все ж відбудуться, то Джошуа заробить 65% від загального призового фонду, а Пулєв отримає 35%.

Очікується, що Боб Арум в разі перемоги на торгах місцем проведення бою вибере США. Джошуа в червні минулого року програв свій дебютний поєдинок у Америці – нокаутом Енді Руїсу (33-2, 22 КО).

Раніше, Гірн заявляв, що вдалося домовитися про проведення бою на стадіоні Тоттенгему у Великій Британії.

Нагадаємо, Пулєва депортували із США.

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